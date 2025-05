[Cabaret] Eurodrag – La Sirène à Barbe Dieppe, 16 mai 2025 20:30, Dieppe.

Seine-Maritime

[Cabaret] Eurodrag La Sirène à Barbe 3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Les paillettes ne sont jamais de trop, surtout quand l’Eurovision s’invite au Cabaret de la Sirène à Barbe !

Le temps d’une soirée exceptionnelle, plongez dans l’univers éclatant du show EURODRAG, une célébration festive et décalée de la plus célèbre des compétitions musicales européennes.

À 21h précises, place au spectacle ! Sur scène, des artistes drag fabuleux·ses enchaînent les performances inspirées des plus grands moments de l’Eurovision entre chorégraphies enflammées, tenues scintillantes et clins d’œil humoristiques, vous en prendrez plein les yeux… et les oreilles !

La Sirène à Barbe 3 Place Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12 simon@lasireneabarbe.fr

English : [Cabaret] Eurodrag

Glitter is never too much, especially when Eurovision comes to the Cabaret de la Sirène à Barbe!

For one exceptional evening, immerse yourself in the glittering world of the EURODRAG show, a festive, offbeat celebration of Europe?s most famous music competition.

At 9pm sharp, the show begins! Fabulous drag artists take to the stage in a series of performances inspired by Eurovision?s greatest moments: from fiery choreography to glittering outfits and humorous winks, you?ll be in for a treat? and an earful!

German :

Glitzer ist nie zu viel, besonders wenn der Eurovision Song Contest im Cabaret de la Sirène à Barbe stattfindet!

Tauchen Sie für einen außergewöhnlichen Abend in die glitzernde Welt der EURODRAG-Show ein, einer festlichen und schrägen Feier des berühmtesten europäischen Musikwettbewerbs.

Pünktlich um 21 Uhr beginnt die Show! Auf der Bühne treten fabelhafte Drag-KünstlerInnen auf, die sich von den größten Momenten des Eurovision Song Contests inspirieren lassen: Mit feurigen Choreographien, glitzernden Outfits und humorvollem Augenzwinkern kommen Sie voll auf Ihre Kosten und auf Ihre Ohren!

Italiano :

I lustrini non sono mai troppi, soprattutto quando l’Eurovision arriva al Cabaret de la Sirène à Barbe!

Per una serata eccezionale, immergetevi nel mondo scintillante dello spettacolo EURODRAG, una celebrazione festosa e anticonformista del concorso musicale più famoso d’Europa.

Lo spettacolo inizia alle 21:00 in punto! Favolosi artisti drag salgono sul palco in una serie di esibizioni ispirate ai più grandi momenti dell’Eurovision: con coreografie infuocate, abiti scintillanti e ammiccamenti umoristici, vi rifarete gli occhi e le orecchie!

Espanol :

La purpurina nunca está de más, sobre todo cuando Eurovisión llega al Cabaret de la Sirène à Barbe

Durante una noche excepcional, sumérjase en el deslumbrante mundo del espectáculo EURODRAG, una celebración festiva y desenfadada del concurso musical más famoso de Europa.

El espectáculo comienza a las 21:00 en punto Fabulosos artistas drag se suben al escenario en una serie de actuaciones inspiradas en los mejores momentos de Eurovisión: con coreografías ardientes, trajes brillantes y guiños humorísticos, se deleitará la vista… ¡y el oído!

L’événement [Cabaret] Eurodrag Dieppe a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie