Cabaret Extra! avec le Centre Pompidou La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Cabaret Extra! avec le Centre Pompidou
Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 21h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Avec une programmation pluridisciplinaire qui mêle le théâtre, la danse, les arts visuels, la performance, la musique, le cinéma et la littérature, Actoral donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.
Le Centre Pompidou rejoint le Festival actoral pour présenter une nouvelle édition de son Cabaret Extra!, qui s’installe à La Cômerie le temps d’une soirée.
Au programme une série de numéros variés introduits par l’iconique Miss Plastica mêlant écriture, performance et fête col- lective pour porter haut un univers littéraire en perpétuel mouvement.
La petite dictée inclusive
Une dictée-spectacle écrite par l’autrice Wendy Delorme et interprétée par la performeuse Louise De Ville.
Simon Johannin et Martin Dust
L’écrivain Simon Johannin et l’auteur-compositeur-interprète Martin Dust, maître de cérémonie du Cabaret Poussière, proposent pour Extra! un numéro musical et littéraire spécialement conçu pour l’occasion.
Le Shit Show
Tenez-vous prêt.es, le Shit Show investit La cômerie ! La promesse de ce cabaret marseillais reste inchangée un chaos orchestré avec brio par les créatures qui ont fait la renommée toute relative de ce collectif sensationnel. Entre art de l’improvisation et goût du mauvais gout, le Shit Show repousse toutes les limites. Attention, ce spectacle peut comporter de la nudité et de la stupidité.
Plus un dj set et de nombreuses autres surprises… .
La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
With a multi-disciplinary program combining theater, dance, visual arts, performance art, music, film and literature, Actoral showcases the diversity and vitality of contemporary creation.
German :
Mit einem multidisziplinären Programm, das Theater, Tanz, bildende Kunst, Performance, Musik, Film und Literatur miteinander verbindet, macht Actoral die Vielfalt und Vitalität des zeitgenössischen Schaffens sichtbar und hörbar.
Italiano :
Con un programma multidisciplinare che combina teatro, danza, arti visive, performance art, musica, cinema e letteratura, Actoral mette in mostra la diversità e la vitalità del lavoro creativo contemporaneo.
Espanol :
Con un programa multidisciplinar que combina teatro, danza, artes visuales, artes escénicas, música, cine y literatura, Actoral muestra la diversidad y vitalidad del trabajo creativo contemporáneo.
