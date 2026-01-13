Cabaret extravagance Veigné

Cabaret extravagance

Entrez dans les secrets du cabaret !

Avez-vous dejà rêvé de pousser les portes du cabaret, de découvrir ce qui se cache derrière les rideaux, sous les projecteurs, dans l’effervescence de sloges ?

Avec EUPHORIA, le cabaret Extravagance se dévoile comme jamais auparavant. Ce spectacle unique vous emmène dans des coulisses à la scène, là où tout se crée, là où les rêves prennent vie.Entre rires, passions et glamour, Euphoria ! vous invite à une immersion totale dans l’univers du cabaret.

Organisé par la mairie de Veigné Renseignement au 02 47 34 36 36 .

Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

English :

Enter the secrets of cabaret!

Have you ever dreamed of pushing open the doors of a cabaret and discovering what’s hidden behind the curtains, under the spotlights, in the hustle and bustle of sloges?

