[Cabaret] Face B – La Sirène à Barbe Dieppe 20 juin 2025 20:00

Seine-Maritime

[Cabaret] Face B La Sirène à Barbe /Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-20

2025-06-21

FACE B Laissez-vous emporter par les B !

La Sirène à Barbe célèbre la Fête de la Musique avec un tout nouveau spectacle 100% live FACE B.

Imaginez… Les vinyles qui tournent, la lumière tamisée, les voix qui résonnent et qui font vibrer les cœurs. C’est dans cette atmosphère vintage, où chaque chanson est une histoire à partager, que nous vous invitons à revivre la magie des B de Beatles à Brel, en passant par Barbara et bien d’autres encore.

Sur scène :

Arthur Delamotte, Charles Kieny, Felix, Sweety Bonbon, Alonso Gyne, Tornade et Lily.

Une soirée musicale pleine de charme, d’émotions et de découvertes !

La Sirène à Barbe /Place Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12 simon@lasireneabarbe.fr

English : [Cabaret] Face B

fACE B: Let the Bs take you away!

La Sirène à Barbe celebrates the Fête de la Musique with a brand new 100% live show: FACE B.

Just imagine? Vinyl records spinning, soft lighting, voices echoing and stirring the heart. It’s in this vintage atmosphere, where every song is a story to be shared, that we invite you to relive the magic of the Bs: from Beatles to Brel, Barbara and many others.

? On stage :

Arthur Delamotte, Charles Kieny, Felix, Sweety Bonbon, Alonso Gyne, Tornade and Lily.

?? A musical evening full of charm, emotion and discovery!

German :

fACE B: Lassen Sie sich von den Bs mitreißen!

La Sirène à Barbe feiert die Fête de la Musique mit einer brandneuen 100%igen Live-Show: FACE B.

Stellen Sie sich vor? Vinylplatten, die sich drehen, gedämpftes Licht, Stimmen, die erklingen und die Herzen zum Schwingen bringen. In dieser Vintage-Atmosphäre, in der jeder Song eine Geschichte erzählt, laden wir Sie ein, die Magie der Bs zu erleben: von den Beatles über Brel bis hin zu Barbara und vielen anderen.

? Auf der Bühne :

Arthur Delamotte, Charles Kieny, Felix, Sweety Bonbon, Alonso Gyne, Tornade und Lily.

?? Ein musikalischer Abend voller Charme, Emotionen und Entdeckungen!

Italiano :

fACE B: lasciatevi trasportare dalle B!

La Sirène à Barbe celebra la Fête de la Musique con un nuovissimo spettacolo 100% live: FACE B.

Immaginate? Dischi in vinile che girano, luci soffuse, voci che riecheggiano e fanno vibrare il cuore. È in questa atmosfera vintage, dove ogni canzone è una storia da condividere, che vi invitiamo a rivivere la magia delle B: dai Beatles a Brel, Barbara e molti altri.

? Sul palco:

Arthur Delamotte, Charles Kieny, Felix, Sweety Bonbon, Alonso Gyne, Tornade e Lily.

?? Una serata musicale ricca di fascino, emozione e scoperta!

Espanol :

fACE B: ¡Déjate llevar por las B!

La Sirène à Barbe celebra la Fiesta de la Música con un nuevo espectáculo 100% en directo: FACE B.

¿Te lo imaginas? Discos de vinilo girando, iluminación tenue, voces que resuenan y agitan el corazón. En este ambiente vintage, donde cada canción es una historia para compartir, le invitamos a revivir la magia de las B: de Beatles a Brel, pasando por Barbara y muchos más.

? En el escenario:

Arthur Delamotte, Charles Kieny, Felix, Sweety Bonbon, Alonso Gyne, Tornade y Lily.

?? Una velada musical llena de encanto, emoción y descubrimiento

