Cabaret Fête des mères ! Casino Tranchant Pau

Cabaret Fête des mères !

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Offrez à votre maman bien plus qu’un déjeuner… offrez-lui un moment d’émotion et de fête.

Pour la Fête des Mères, le Royal Lounge accueille la troupe Troupe en Scène avec sa revue cabaret “VIBRATIONS” un spectacle moderne, festif et élégant, dans la grande tradition des cabarets parisiens.

Au programme

– L’énergie colorée de Bollywood,

– Le mystère du Fantôme de l’Opéra,

– Le charme rétro du Charleston,

– L’incontournable French Cancan,

– Des numéros sexy et envoûtants,

– Des tableaux de plumes somptueux,

– La fièvre irrésistible du Disco.

Vous serez également séduits par le répertoire varié et chaleureux des chanteurs, le glamour des danseuses et les ressemblances visuelles saisissantes du transformiste.

Un tourbillon de paillettes, de musique et de passion où chaque tableau raconte une histoire. .

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 50 87 blaulhe@groupetranchant.com

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English : Cabaret Fête des mères !

L’événement Cabaret Fête des mères ! Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau