Cabaret Fête des mères ! Casino Tranchant Pau
Cabaret Fête des mères ! Casino Tranchant Pau dimanche 31 mai 2026.
Cabaret Fête des mères !
Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Offrez à votre maman bien plus qu’un déjeuner… offrez-lui un moment d’émotion et de fête.
Pour la Fête des Mères, le Royal Lounge accueille la troupe Troupe en Scène avec sa revue cabaret “VIBRATIONS” un spectacle moderne, festif et élégant, dans la grande tradition des cabarets parisiens.
Au programme
– L’énergie colorée de Bollywood,
– Le mystère du Fantôme de l’Opéra,
– Le charme rétro du Charleston,
– L’incontournable French Cancan,
– Des numéros sexy et envoûtants,
– Des tableaux de plumes somptueux,
– La fièvre irrésistible du Disco.
Vous serez également séduits par le répertoire varié et chaleureux des chanteurs, le glamour des danseuses et les ressemblances visuelles saisissantes du transformiste.
Un tourbillon de paillettes, de musique et de passion où chaque tableau raconte une histoire. .
Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 50 87 blaulhe@groupetranchant.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cabaret Fête des mères !
L’événement Cabaret Fête des mères ! Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Récital Chopin Temple Protestant Pau 31 mars 2026
- Chanter Printemps Eglise Saint Andrew Pau 31 mars 2026
- Conservatoire Regards croisés Rue des Réparatrices Pau 31 mars 2026
- Mars Attaque 2026 Pau 31 mars 2026
- Sources et lacs Légendes des Pyrénées Usine des Tramways Pau 1 avril 2026