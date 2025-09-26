Cabaret Fier.e.s : Ascendant Queer Le Sample Bagnolet

Cabaret Fier.e.s : Ascendant Queer Le Sample Bagnolet vendredi 26 septembre 2025.

Laissons partir sur les vagues satellitaires tous nos êtres de lumière.

Nous sommes des éléments : Terre, Air, Feu.

Nous courons vers l’Eau qui nous enlace entre ciel et mer.

Si Mercure et Vénus rétrogradent inexorablement vers le signe du Capricorne, tandis que le Soleil quitte ses terres pour annoncer la fin d’une année zodiacale et recommencer le cycle des saisons. Lion, Poissons, Scorpion : compatibilité désastreuse ou alignement parfait des astres cosmiques ?

Leurs essences s’affinent, leurs voies se dessinent.

Dans l’écho de ce monde et des ailleurs, iels s’illuminent.

️ Vendredi 26 septembre 2025

Le Sample

18 avenue de la République, 93170 Bagnolet

Ouverture des portes : 19h

Village astrologique et marché de créateur·ice·s

Cabaret à 20h

️ Lien de la billetterie sur notre site web

Conception collective du Cirque Fier.e.s

Avec les artistes : Alexandre Sarcasme, Alia, Alys, Cyrielle, Dany Tran, Mathilde, Natrix

Lumières : Vic et Lucie

Administration et production : Alexandre Saraiva

Château Éphémère, Carrières-sous-Poissy (FR)

Coopérative de rue et de cirque, Paris (FR)

Le Sample, Bagnolet (FR)

Festival Jerk Off, Paris (FR)

Dans le cadre du festival Jerk Off, le Cirque Fier.e.s vous propose de découvrir une nouvelle facette de leur Cabaret Fier.e.s : Ascendant Queer, au Sample.

À travers leurs numéros, un thème astral et poétique, saurez-vous lire les signes ?

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet

https://www.cirquefieres.com/evenement/cabaret-fier-e-s-ascendant-queer/ https://www.facebook.com/cirquefieres https://www.facebook.com/cirquefieres