CABARET FLAMENCO LYON – SALLE PLANETE CULTURE LYON Lyon

LES CAPRICES DE MARIANNE Début : 2025-11-15 à 17:00. Tarif : – euros.

Dans cette comédie romantique aux accents tragiques, Alfred de Musset explore les élans du cœur, l’idéalisme et les désillusions amoureuses. A Naples la jeune et vertueuse Marianne repousse son mari autoritaire et tombe peu à peu sous le charme de Cœlio, un jeune homme timide et passionné. Mais c’est Octave, ami libertin de Cœlio, qui devient l’entremetteur…et bientôt plus.Cependant, Claudio soupçonne l’infidélité de sa femme et engage des spadassins pour tuer tout amant qui s’approcherait de la maison. Coelio tombe dans le guet-apens et, mourant, peut croire à la trahison de son ami en entendant Marianne, trompée par l’obscurité, l’accueillir du nom d’Octave. Octave, accablé, renonce à sa vie de plaisirs et repousse sèchement l’amour que lui déclare Marianne. S’inscrivant tout juste dans le courant romantique, Alfred de Musset y dépeint, avec élan mais non sans ironie, l’inconstance et le drame amoureux au sein d’une jeunesse brûlante d’idéal et de passion, mais désenchantée… à travers une langue élégante et simple que les comédiens ici font entendre à merveille. Comme ils transmettent bien cette soif de liberté… formelle et individuelle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARTISTIC ATHEVAINS 45.rue Richard Lenoir 75011 Paris 75