Cabaret Grimm Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Cabaret Grimm Dimanche 1 février 2026, 16h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

2 € / 5 €

D’après les œuvres collectées par J. et W. Grimm, ce spectacle réunit un florilège de contes adaptés et mis en scène par Ned Grujic. Les histoires prennent vie sous différentes formes : anecdotes, ombres chinoises, marionnettes, comédie musicale, pantomime ou courtes pièces de théâtre. Ce cabaret invite à la surprise et à l’émerveillement, en replongeant dans l’univers poétique et imaginaire des frères Grimm. Avec Amaury Jaubert, David Jonquières, Stéphane Gagneux, Sébastien Bergery, Marielle Tagnazzoni. Musique : Ariane Cadier. Production : Les Trottoirs du Hasard / Les Tréteaux de la Pleine Lune.

Durée : 1h10

À partir de 5 ans

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

