Cabaret Grimm Saint-Dizier
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Tout public
Un cabaret inspiré des contes des frères Grimm, mis en scène par Ned Grujic, mêlant ombres, marionnettes, musique et petites scènes théâtrales. Un spectacle poétique et surprenant pour toute la famille. Durée 1h10 Dès 5 ans. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
