Cabaret Impro Théâtre Le Ruban Vert Aix-en-Provence vendredi 17 octobre 2025.

Vendredi 17 octobre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 19 décembre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 16 janvier 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 20 mars 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 17 avril 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 15 mai 2026 de 20h30 à 22h.

Tarif : 9 – 9 – 10 EUR

Le Cabaret Impro est le spectacle où vraiment TOUT peut arriver !

Un maître de cérémonie, 5 improvisateurs et un haut de forme il n’en faut pas plus aux Fondus pour jouer les thèmes que VOUS aurez imaginés pour eux ! Et pour corser le tout, le maître de cérémonie leur imposera au fil du spectacle des contraintes de plus en plus folles. .

Théâtre Le Ruban Vert 4 Traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Cabaret Impro is the show where really ANYTHING can happen!

German :

Das Impro-Kabarett ist die Show, in der wirklich ALLES passieren kann!

Italiano :

Cabaret Impro è lo spettacolo in cui può succedere davvero di tutto!

Espanol :

Cabaret Impro es un espectáculo en el que puede pasar CUALQUIER COSA

