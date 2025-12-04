Cabaret Impro La Reine Mère Aix-en-Provence

Cabaret Impro

Jeudi 4 décembre 2025 de 20h30 à 22h. La Reine Mère 105 Avenue de Bredasque Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 10 EUR

Un maître de cérémonie, 5 improvisateurs il n’en faut pas plus aux Fondus pour jouer les thèmes que VOUS aurez imaginés pour eux ! Et pour corser le tout, le maître de cérémonie leur imposera au fil du spectacle des contraintes de plus en plus folles.

La Reine Mère 105 Avenue de Bredasque Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 25 31 13 contact@fondus.fr

English :

One master of ceremonies, 5 improvisers: that’s all the Fondus need to perform the themes YOU have imagined for them! And to spice things up, as the show progresses, the master of ceremonies will impose increasingly crazy constraints on them.

German :

Ein Zeremonienmeister, fünf Improvisatoren: Mehr brauchen die Fondus nicht, um die Themen zu spielen, die SIE sich für sie ausgedacht haben! Und um das Ganze noch zu verschärfen, wird der Zeremonienmeister ihnen im Laufe der Show immer verrücktere Auflagen machen.

Italiano :

Un cerimoniere, 5 improvvisatori: ecco tutto quello che serve ai Fondus per eseguire i temi che VOI avete immaginato per loro! E per rendere il tutto più vivace, man mano che lo spettacolo procede, il cerimoniere imporrà loro vincoli sempre più folli.

Espanol :

Un maestro de ceremonias, 5 improvisadores: ¡eso es todo lo que necesitan los Fondus para interpretar los temas que USTED ha imaginado para ellos! Y para animar el espectáculo, a medida que avance, el maestro de ceremonias les impondrá obligaciones cada vez más disparatadas.

L’événement Cabaret Impro Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence