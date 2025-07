Cabaret Impro Tambouille Festival, Place de la mairie Cheniménil

Cabaret Impro Tambouille Festival, Place de la mairie Cheniménil mardi 22 juillet 2025.

Cabaret Impro

Tambouille Festival, Place de la mairie 2 Grande Rue, 88460 Cheniménil Cheniménil Vosges

Début : Mardi Mardi 2025-07-22 20:00:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Un Cabaret Impro vous surprendra toujours !

Y a quoi dedans ?

• Des comédiens capables de tout improviser

• Une énergie de jeu et de délire

• Un lien avec le public incomparable

• Des thématiques données par les spectateurs

Tout ça pour un moment extrêmement drôle et épatant !Tout public

Tambouille Festival, Place de la mairie 2 Grande Rue, 88460 Cheniménil Cheniménil 88460 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

English :

A Cabaret Impro will always surprise you!

What’s in it?

? Comedians capable of improvising anything

? An energy of play and delirium

? An incomparable connection with the audience

? Audience-generated themes

All in all, an extremely funny and amazing moment!

German :

Ein Impro-Kabarett wird Sie immer wieder überraschen!

Was ist da drin?

? Komödianten, die alles improvisieren können?

? Eine Energie des Spiels und des Ausrastens?

? Eine unvergleichliche Verbindung mit dem Publikum

? Von den Zuschauern vorgegebene Themen

All das führt zu einem extrem lustigen und umwerfenden Moment!

Italiano :

Un Improvvisazione Cabaret vi sorprenderà sempre!

Cosa c’è dentro?

? Comici capaci di improvvisare qualsiasi cosa

? Un’energia di gioco e delirio

? Una connessione incomparabile con il pubblico

? Temi suggeriti dal pubblico

Nel complesso, uno spettacolo estremamente divertente e sorprendente!

Espanol :

¡Un Cabaret Impro siempre te sorprenderá!

¿Qué hay dentro?

? Cómicos capaces de improvisar cualquier cosa

? Una energía de juego y delirio

? Una conexión incomparable con el público

? Temas sugeridos por el público

En definitiva, ¡un espectáculo extremadamente divertido y sorprendente!

