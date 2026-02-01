Cabaret impro ZAC du Mont de Magny Gisors

Cabaret impro

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 21:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Pour la seconde fois, la Vache à Lunettes devient une véritable arène la Compagnie Constellations Éphémères y organise son tournoi de catch d’impro. Des binômes montent sur le ring et s’affrontent dans des duels d’impro survoltés, soumis aux contraintes implacables de l’arbitre scènes à la manière d’un western, défis lancés par le public, nombre de joueurs limité… Rien n’est écrit, tout est possible. Et c’est vous qui aurez le dernier mot votez pour votre duo favori.

À la fin, un seul binôme soulèvera la ceinture et deviendra le champion de l’arène. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Cabaret impro

