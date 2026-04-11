Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors Café associatif des Gallets Rennes
Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors Café associatif des Gallets Rennes samedi 25 avril 2026.
Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors Café associatif des Gallets Rennes Samedi 25 avril, 19h30 Ille-et-Vilaine
Au chapeau
Cabaret improvisé
Une bande de gais lurons, de la loufoquerie, un saupoudrage de fantaisie, c’est la touche Caucus’ Tadors.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T21:00:00.000+02:00
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http://www.cafedesgallets.fr/
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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