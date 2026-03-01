Cabaret Irlandais Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Cabaret Irlandais

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Au programme Concerts d’élèves du conservatoire et le groupe The Paddy’s Friends, une ambiance festive aux couleurs de la Saint-Patrick ! Un moment musical convivial pour voyager en Irlande le temps d’une soirée. Sur réservation à l’Office de Tourisme.

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 10 76

English :

On the program: Concerts by students from the conservatory and the group The Paddy?s Friends, a festive atmosphere in the colors of St. Patrick’s Day! A convivial musical evening on the road to Ireland. Reservations required at the Tourist Office.

