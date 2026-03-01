Cabaret Irlandais Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Cabaret Irlandais Rue Jean de Bourbon Yssingeaux vendredi 20 mars 2026.
Cabaret Irlandais
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Au programme Concerts d’élèves du conservatoire et le groupe The Paddy’s Friends, une ambiance festive aux couleurs de la Saint-Patrick ! Un moment musical convivial pour voyager en Irlande le temps d’une soirée. Sur réservation à l’Office de Tourisme.
.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 10 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program: Concerts by students from the conservatory and the group The Paddy?s Friends, a festive atmosphere in the colors of St. Patrick’s Day! A convivial musical evening on the road to Ireland. Reservations required at the Tourist Office.
L’événement Cabaret Irlandais Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire