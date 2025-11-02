Cabaret Jemsa Hettange-Grande

Cabaret Jemsa

Quoi de mieux pour finir la semaine de manière festif qu’un cabaret !

La ville d’Hettange Grande organise le cabaret Jemsa 6 danseuses, une magicienne, des musiques contemporaines et même un sosie de Mike Brant ! De quoi profitez d’un show dynamique, drôle et participatif.

Spectacle organisé par la municipalité de Hettange-Grande.

Venez nombreux partager ce moment festif et magique !Tout public

English :

What better way to end the week than at a cabaret!

The town of Hettange Grande is organizing the Jemsa cabaret: 6 dancers, a magician, contemporary music and even a Mike Brant look-alike! Enjoy a dynamic, funny and participative show.

Show organized by the municipality of Hettange-Grande.

We look forward to seeing you there!

German :

Was gibt es Besseres, um die Woche festlich zu beenden, als ein Kabarett!

Die Stadt Hettange Grande organisiert das Kabarett Jemsa: 6 Tänzerinnen, eine Zauberin, zeitgenössische Musik und sogar ein Mike Brant-Double! Genießen Sie eine dynamische, lustige und mitreißende Show.

Die Show wird von der Gemeinde Hettange-Grande organisiert.

Kommen Sie zahlreich, um diesen festlichen und magischen Moment zu teilen!

Italiano :

Quale modo migliore di concludere la settimana se non con un cabaret!

La città di Hettange Grande organizza il cabaret Jemsa: 6 ballerini, un mago, musica contemporanea e persino un sosia di Mike Brant! È uno spettacolo dinamico, divertente e partecipativo.

Organizzato dal Comune di Hettange-Grande.

Venite tutti a condividere questo momento di festa e di magia!

Espanol :

¿Qué mejor manera de terminar la semana que en un cabaret?

La ciudad de Hettange Grande organiza el cabaret Jemsa: 6 bailarines, un mago, música contemporánea e incluso un doble de Mike Brant Un espectáculo dinámico, divertido y participativo.

Organizado por el ayuntamiento de Hettange-Grande.

Vengan todos a compartir este momento festivo y mágico

