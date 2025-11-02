Cabaret Jemsa Hettange-Grande
Cabaret Jemsa Hettange-Grande dimanche 2 novembre 2025.
Cabaret Jemsa
1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 16:15:00
Date(s) :
2025-11-02
Quoi de mieux pour finir la semaine de manière festif qu’un cabaret !
La ville d’Hettange Grande organise le cabaret Jemsa 6 danseuses, une magicienne, des musiques contemporaines et même un sosie de Mike Brant ! De quoi profitez d’un show dynamique, drôle et participatif.
Spectacle organisé par la municipalité de Hettange-Grande.
Venez nombreux partager ce moment festif et magique !Tout public
10 .
1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41
English :
What better way to end the week than at a cabaret!
The town of Hettange Grande is organizing the Jemsa cabaret: 6 dancers, a magician, contemporary music and even a Mike Brant look-alike! Enjoy a dynamic, funny and participative show.
Show organized by the municipality of Hettange-Grande.
We look forward to seeing you there!
German :
Was gibt es Besseres, um die Woche festlich zu beenden, als ein Kabarett!
Die Stadt Hettange Grande organisiert das Kabarett Jemsa: 6 Tänzerinnen, eine Zauberin, zeitgenössische Musik und sogar ein Mike Brant-Double! Genießen Sie eine dynamische, lustige und mitreißende Show.
Die Show wird von der Gemeinde Hettange-Grande organisiert.
Kommen Sie zahlreich, um diesen festlichen und magischen Moment zu teilen!
Italiano :
Quale modo migliore di concludere la settimana se non con un cabaret!
La città di Hettange Grande organizza il cabaret Jemsa: 6 ballerini, un mago, musica contemporanea e persino un sosia di Mike Brant! È uno spettacolo dinamico, divertente e partecipativo.
Organizzato dal Comune di Hettange-Grande.
Venite tutti a condividere questo momento di festa e di magia!
Espanol :
¿Qué mejor manera de terminar la semana que en un cabaret?
La ciudad de Hettange Grande organiza el cabaret Jemsa: 6 bailarines, un mago, música contemporánea e incluso un doble de Mike Brant Un espectáculo dinámico, divertido y participativo.
Organizado por el ayuntamiento de Hettange-Grande.
Vengan todos a compartir este momento festivo y mágico
L’événement Cabaret Jemsa Hettange-Grande a été mis à jour le 2025-10-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS