Cabaret J’Y Pense Et Puis j’Oublie Salle de Fêtes Saint-Boil
Salle de Fêtes Place de la salle des fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
J’y pense et puis j’oublie est un cabaret sur le thème de l’engagement. Il prend sa source autour de chansons fédératrices, allant des combats des années 70 à ceux d’aujourd’hui. Ce spectacle porte un regard amusé, tendre, parfois moqueur sur nos luttes diverses, leur vanité parfois, leur nécessité plus que jamais ! Venez réviser vos classiques de la chanson engagée tous ensemble et poings levés aux côtés de 3 musiciens d’exception (et d’un régisseur génial ! ). .
Salle de Fêtes Place de la salle des fêtes Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 06 40
