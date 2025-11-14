Cabaret La Bouche Théâtre de la Croix-Rousse Lyon 4e Arrondissement

Cabaret La Bouche

Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement Rhône

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-15

La Bouche est un cabaret queer militant. Leur show, festif et subversif, mêle piano, voix, cagoules, archives LGBT, spoken word et récits personnels. De Monique Wittig à Céline Dion, voici une expérience exaltante pour le lancement de Festiv·iel !

English :

La Bouche is a militant queer cabaret. Their festive, subversive show blends piano, vocals, hoods, LGBT archives, spoken word and personal narratives. From Monique Wittig to Céline Dion, here’s an exhilarating experience to launch Festiv-iel!

German :

La Bouche ist ein militantes Queer-Kabarett. Ihre festliche und subversive Show vermischt Klavier, Stimmen, Kapuzen, LGBT-Archive, Spoken Word und persönliche Erzählungen. Von Monique Wittig bis Céline Dion, hier ist ein berauschendes Erlebnis zum Start von Festiv-iel!

Italiano :

La Bouche è un cabaret queer militante. Il loro spettacolo festoso e sovversivo combina pianoforte, voce, passamontagna, archivi LGBT, spoken word e storie personali. Da Monique Wittig a Céline Dion, è un’esperienza esilarante per lanciare Festiv-iel!

Espanol :

La Bouche es un cabaret queer militante. Su espectáculo festivo y subversivo combina piano, voz, pasamontañas, archivos LGBT, palabra hablada e historias personales. ¡De Monique Wittig a Céline Dion, es una experiencia estimulante para inaugurar Festiv-iel!

