CABARET LA SCANDALEUSE – LA SCANDALEUSE – AUX BELLES POULES – AUX BELLES POULES Paris

CABARET LA SCANDALEUSE – LA SCANDALEUSE – AUX BELLES POULES Début : 2025-11-14 à 21:30. Tarif : – euros.

Cabaret La Scandaleuse Aux Belles PoulesVenez assister à un spectacle de cabaret audacieux au cœur d’un lieu mythique et passer une soirée immersive hors du temps.Entrez dans l’univers captivant de La Scandaleuse, un cabaret qui fait voler en éclats les codes des bordels du début du XXème siècle et redonne de la voix aux scandaleuses d’autrefois.Dans le décor somptueux et intimiste d’Aux Belles Poules, ancienne maison close inscrite aux monuments historiques, laissez-vous surprendre par un spectacle qui célèbre avec humour la sensualité et l’érotisme féministe.Ecrit et mis en scène par la fascinante Mara de Nudée, La Scandaleuse réinvente avec malice l’esprit rétro du cabaret et fait flirter le dissident avec l’élégant. Durant deux heures, vous assistez à un spectacle immersif qui par le chant, l’effeuillage burlesque et le jeu transporte le public hors du temps. Mara et ses artistes pluridisciplinaires vous plongent ainsi dans une expérience immersive d’un raffinement troublant. Sulfureux et jubilatoire ! Le bar sera à votre disposition pour vous régaler avec des boissons variées et de délicieuses planches de charcuterie et fromage (prestations non comprises dans la tarification de la conférence couplée spectacle).Ouverture des portes à 19h et spectacle à 19h30.Ouverture des portes 21h30 – spectacle à 22h avec soirée dansante clubbing jusqu’à 1h avec les artistes(entrée impossible après le début du spectacle).

AUX BELLES POULES 32 RUE BLONDEL 75002 Paris 75