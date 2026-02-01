[Cabaret] Le grand show des amoureux La Sirène à Barbe Dieppe

[Cabaret] Le grand show des amoureux

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13

À l’occasion de la Saint-Valentin, La Sirène à Barbe vous invite à une soirée placée sous le signe de l’amour, du rire et de la surprise. Ce grand spectacle mêle cirque, cabaret et performances décalées pour explorer toutes les facettes de l’amour tendre, passionné, maladroit ou espiègle. .

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12

