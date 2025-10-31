[Cabaret] Le manoir hanté de la sirène Dieppe

La Sirène à Barbe Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

Le Manoir Hanté de la Sirène Spéciale Halloween au Cabaret de la Sirène à Barbe ️

Oserez-vous franchir les portes grinçantes du Manoir Hanté de la Sirène ? En cette nuit d’Halloween, votre cabaret se transforme en un repère de créatures étranges, de fantômes farceurs et de sirènes… un poil plus inquiétantes que d’habitude.

Vampires aux talons aiguilles, goules pailletées et zombies glamour se succèderont sur scène dans un spectacle où le frisson rime avec fascination. Attendez-vous à des performances ensorcelantes, des rires diaboliques, et quelques apparitions… imprévues.

Déguisement fortement recommandé chaque âme costumée recevra une surprise du domaine de l’étrange. .

La Sirène à Barbe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12 webcom.lasirene@gmail.com

L’événement [Cabaret] Le manoir hanté de la sirène Dieppe a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie