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CABARET LES CERCLES : DINER SPECTACLE – DINER SPECTACLE LES CERCLES Vigneux De Bretagne

CABARET LES CERCLES : DINER SPECTACLE – DINER SPECTACLE LES CERCLES Vigneux De Bretagne

CABARET LES CERCLES : DINER SPECTACLE – DINER SPECTACLE LES CERCLES Vigneux De Bretagne samedi 18 avril 2026.

Lieu : LES CERCLES

Adresse : 5 LE PONT DE PIERRE

Ville : 44360 Vigneux De Bretagne

Département : 44

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30

CABARET LES CERCLES : DINER SPECTACLE – DINER SPECTACLE Début : 2026-04-18 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LES CERCLES 5 LE PONT DE PIERRE 44360 Vigneux De Bretagne 44

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