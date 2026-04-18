CABARET LES CERCLES : DINER SPECTACLE – DINER SPECTACLE LES CERCLES Vigneux De Bretagne

CABARET LES CERCLES : DINER SPECTACLE – DINER SPECTACLE Début : 2026-04-18 à 19:30. Tarif : – euros.

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LES CERCLES 5 LE PONT DE PIERRE 44360 Vigneux De Bretagne 44