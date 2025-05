[Cabaret] Les drag des années 80 – La Sirène à Barbe Dieppe, 31 mai 2025 20:30, Dieppe.

Seine-Maritime

[Cabaret] Les drag des années 80 La Sirène à Barbe /Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 20:30:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Prêt·e à plonger dans une époque où tout brillait plus fort les tenues, les tubes, les personnalités ? Ce samedi, La Sirène à Barbe remonte le temps pour une soirée drag haute en couleur(s) et en décibels cap sur les années 80.

Au programme

Des hommages flamboyants à Madonna, Prince, Cindy Lauper, Desireless ou encore Jeanne Mas (oui, se sera des vêtements en rouge et noir ❤️ ).

Des looks fluo et audacieux tout droit sortis d’un clip VHS,

Des performances électrisantes, dignes des plus grandes scènes,

Et des épaulettes plus larges que la banquette du cabaret.

Que tu sois nostalgique, curieux·se ou juste en quête d’une soirée pas comme les autres, viens vibrer au rythme des années 80 dans un cabaret pas comme les autres.

La Sirène à Barbe /Place Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12 simon@lasireneabarbe.fr

English : [Cabaret] Les drag des années 80

Ready to plunge back into an era when everything shone brighter the outfits, the hits, the personalities? This Saturday, La Sirène à Barbe goes back in time for a colorful and decibel-filled drag evening: the 80s.

? On the program:

Flamboyant tributes to Madonna, Prince, Cindy Lauper, Desireless and Jeanne Mas (yes, we’ll be wearing red and black ???).

Bold, fluorescent looks straight out of a VHS clip,

Electrifying performances worthy of the biggest stages,

And shoulder pads wider than the cabaret bench.

Whether you’re nostalgic, curious or just looking for a night out like no other, come and vibrate to the rhythm of the 80s in a cabaret like no other.

German :

Sind Sie bereit, in eine Zeit einzutauchen, in der alles heller leuchtete die Outfits, die Hits, die Persönlichkeiten? Diesen Samstag dreht La Sirène à Barbe die Zeit zurück für einen farbenfrohen Drag-Abend mit viel Dezibel: Kurs auf die 80er Jahre.

? Auf dem Programm:

Flammende Hommagen an Madonna, Prince, Cindy Lauper, Desireless oder auch Jeanne Mas (ja, es wird Kleidung in Rot und Schwarz sein???).

Gewagte Neon-Looks, die direkt aus einem VHS-Video entsprungen sind,

Elektrisierende Auftritte, die den größten Bühnen würdig sind,

Und Schulterpolster, die breiter sind als die Sitzbank im Kabarett.

Ob du nostalgisch, neugierig oder einfach nur auf der Suche nach einem besonderen Abend bist, komm und genieße den Rhythmus der 80er Jahre in einem Kabarett der besonderen Art.

Italiano :

Pronti a tuffarvi in un’epoca in cui tutto brillava di più: gli abiti, le hit, le personalità? Questo sabato, La Sirène à Barbe torna indietro nel tempo per una serata drag colorata e piena di decibel: back to the 80s.

? In programma:

Omaggi sgargianti a Madonna, Prince, Cindy Lauper, Desireless e Jeanne Mas (sì, saremo vestiti di rosso e nero???).

Look audaci e fluorescenti direttamente da una clip VHS,

Performance elettrizzanti degne dei più grandi palcoscenici,

E spalline più larghe di una panca da cabaret.

Che siate nostalgici, curiosi o semplicemente in cerca di una serata senza precedenti, venite a vibrare al ritmo degli anni ’80 in un cabaret senza precedenti.

Espanol :

¿Listo para sumergirse en una época en la que todo brillaba más: los trajes, los éxitos, las personalidades? Este sábado, La Sirène à Barbe retrocede en el tiempo para una noche drag llena de color y decibelios: de vuelta a los años 80.

? En el programa:

Homenajes extravagantes a Madonna, Prince, Cindy Lauper, Desireless y Jeanne Mas (sí, vestiremos de rojo y negro).

Looks atrevidos y fluorescentes sacados de un videoclip,

Actuaciones electrizantes dignas de los mayores escenarios,

Y hombreras más anchas que el banco de un cabaret.

Ya seas nostálgico, curioso o simplemente busques una noche sin igual, ven a vibrar al ritmo de los 80 en un cabaret sin igual.

