CABARET / LES FOLIES FERMIÈRES Monestrol

CABARET / LES FOLIES FERMIÈRES Monestrol samedi 13 septembre 2025.

CABARET / LES FOLIES FERMIÈRES

DANS UN HANGAR AGRICOLE Monestrol Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Venez passer une soirée festive et conviviale autour d’un délicieux aligot-saucisse suivi d’un spectacle cabaret haut en couleurs !

Rendez-vous le samedi 13 septembre 2025 à partir de 19h30 pour le repas, puis à 21h pour le spectacle.

Repas + Cabaret 30 € (+12 ans) / 20 € (-12 ans)

Cabaret seul 20 € (+12 ans) / 10 € (-12 ans)

Réservez dès maintenant via le QR code ou via le site web.

Pour plus d’information :06 58 96 15 82

DANS UN HANGAR AGRICOLE Monestrol 31560 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and enjoy a festive evening of delicious aligot-saucisse followed by a colorful cabaret show!

German :

Verbringen Sie einen festlichen und geselligen Abend bei einer köstlichen Aligot-Wurst, gefolgt von einer farbenfrohen Kabarett-Show!

Italiano :

Venite a godervi una serata di festa con deliziosi aligot e salsicce seguiti da un colorato spettacolo di cabaret!

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada festiva a base de deliciosos aligots y salchichas, seguida de un colorido espectáculo de cabaret

