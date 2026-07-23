Informations pratiques

Saint-Broingt-les-Fosses

Cabaret Les grandes minuscules

Ferme de la Couée Saint-Broingt-les-Fosses Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Tout public

La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.

Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.

Ateliers artistiques de 10h à 12h ​​

Réservation obligatoire par SMS au 07 80 03 74 62

​​Repas collectif à 12h30 ​​

Participation 5€

​Spectacle Les Grandes Minuscules à 19h ​​ .

Ferme de la Couée Saint-Broingt-les-Fosses 52190 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Saint-Broingt-les-Fosses a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne