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AGENDA · Saint-Broingt-les-Fosses

Cabaret Les grandes minuscules Saint-Broingt-les-Fosses

mardi 4 août 2026 · Saint-Broingt-les-Fosses

Cabaret Les grandes minuscules Saint-Broingt-les-Fosses

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Adresse
Ferme de la Couée
Ville
52190 Saint-Broingt-les-Fosses
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Broingt-les-Fosses

Cabaret Les grandes minuscules

Ferme de la Couée Saint-Broingt-les-Fosses Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Tout public
La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.
Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.

Ateliers artistiques de 10h à 12h ​​
Réservation obligatoire par SMS au 07 80 03 74 62

​​Repas collectif à 12h30 ​​
Participation 5€

​Spectacle Les Grandes Minuscules à 19h ​​   .

Ferme de la Couée Saint-Broingt-les-Fosses 52190 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62  collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Saint-Broingt-les-Fosses a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne