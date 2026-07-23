Cabaret Les grandes minuscules Saint-Broingt-les-Fosses
mardi 4 août 2026 · Saint-Broingt-les-Fosses
Informations pratiques
Saint-Broingt-les-Fosses
Cabaret Les grandes minuscules
Ferme de la Couée Saint-Broingt-les-Fosses Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Tout public
La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.
Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.
Ateliers artistiques de 10h à 12h
Réservation obligatoire par SMS au 07 80 03 74 62
Repas collectif à 12h30
Participation 5€
Spectacle Les Grandes Minuscules à 19h .
Ferme de la Couée Saint-Broingt-les-Fosses 52190 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com
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English :
L’événement Cabaret Les grandes minuscules Saint-Broingt-les-Fosses a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne