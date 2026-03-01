Cabaret Les Pont à Rien 2026 à Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine
Cabaret Les Pont à Rien 2026 à Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine samedi 21 mars 2026.
Cabaret Les Pont à Rien 2026 à Pont-sur-Seine
Salle des Fêtes Pont-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Samedi 21 Mars 2026 à partir de 20h
Vous ne les attendiez pas ? Ils reviennent quand même ! Retrouvez la nouvelle édition du spectacle de la Troupe des Pont à rien ! Depuis plus de 40 ans, cette joyeuse bande propose une “soirée cabaret” basée principalement sur l’humour et agrémentée de danses, sketchs et parodies. Les 3 séances de l’année dernière ont ravi des centaines de spectateurs, alors réservez dès maintenant votre place pour venir assister au nouveau programme 2026 !
Prochaines dates 28 mars & 11 avril
! Attention, il n’y aura pas de places pour tout le monde !
Ouverture des portes à 20h Début à 21h Odyssée de 3h
► Règlement à envoyer/déposer chez M. et Mme CUNIN 26 rue du Moussot 10400 Pont-sur-Seine
► Espèce ou Chèque à l’ordre l’Association AVEP [Encaissement après le cabaret] 25 .
Salle des Fêtes Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 67 65 20 00 cabaret.pontsurseine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cabaret Les Pont à Rien 2026 à Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise