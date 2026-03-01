Cabaret Les Pont à Rien 2026 à Pont-sur-Seine

Salle des Fêtes Pont-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 Mars 2026 à partir de 20h

Vous ne les attendiez pas ? Ils reviennent quand même ! Retrouvez la nouvelle édition du spectacle de la Troupe des Pont à rien ! Depuis plus de 40 ans, cette joyeuse bande propose une “soirée cabaret” basée principalement sur l’humour et agrémentée de danses, sketchs et parodies. Les 3 séances de l’année dernière ont ravi des centaines de spectateurs, alors réservez dès maintenant votre place pour venir assister au nouveau programme 2026 !

Prochaines dates 28 mars & 11 avril

! Attention, il n’y aura pas de places pour tout le monde !

Ouverture des portes à 20h Début à 21h Odyssée de 3h

► Règlement à envoyer/déposer chez M. et Mme CUNIN 26 rue du Moussot 10400 Pont-sur-Seine

► Espèce ou Chèque à l’ordre l’Association AVEP [Encaissement après le cabaret] 25 .

Salle des Fêtes Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 67 65 20 00 cabaret.pontsurseine@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les Pont à Rien 2026 à Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise