Cabaret Les Scarline’s soirée caritative Théâtre de Beaune Beaune

Cabaret Les Scarline’s soirée caritative

Théâtre de Beaune 64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

2026-01-30

Soirée caritative au profit d’associations beaunoises

La troupe de cabaret des Scarline’s, une aventure familiale venue de Marsannay-la-Côte pour vous offrir un show de qualité, énergique et éclatant.

Accompagnées de chanteurs et autres artistes, les danseuses vous présenteront leurs magnifiques tableaux inspirés des plus grands cabarets parisiens.

Chorégraphies du monde, plumes, strass, paillettes et French Cancan seront au rendez-vous pour vous offrir le temps d’une soirée un moment éblouissant et inoubliable. .

Théâtre de Beaune 64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Cabaret Les Scarline’s soirée caritative

