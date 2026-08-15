Informations pratiques

Le Pin-la-Garenne

Cabaret Les Soirées du Pin Revue Splendide

Salle Jacques Martin Le Pin-la-Garenne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 12:00:00

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-14

Splendide , tel est le nom d’un astre d’une beauté éclatante. Plongez dans l’univers captivant et surprenant du cabaret Les Soirées du Pin. Laissez-vous séduire par l’élégance de nos artistes qui à coup sûr sauront vous éblouir. Splendide est un savant mélange entre tradition du music-hall et modernité du french cancan à la Normande, au plumes époustouflantes. Notre spectacle vous fera également voyager en plein cœur du Japon à la période des cerisier en fleur de sakura Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon de plumes de strass et de paillettes. .

Salle Jacques Martin Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie +33 2 43 89 98 64

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English : Cabaret Les Soirées du Pin Revue Splendide

L’événement Cabaret Les Soirées du Pin Revue Splendide Le Pin-la-Garenne a été mis à jour le 2026-08-15 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE