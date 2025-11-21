CABARET LOVE Nasbinals

CABARET LOVE Nasbinals vendredi 21 novembre 2025.

CABARET LOVE

Rue de la Rosée du Matin Nasbinals Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Une diva-marionnette qui hurle l’amour en version mousse, strass et talons.

Retrouvez Hen, drôle de marionnette, moitié diva, moitié rockeur, dans ce nouveau Cabaret Love. À talons, en fourrure, pleine d’énergie, elle vous invite dans son cabaret plein de strass et de ballons en forme de coeur.

Hen parle d’amour, de ce sentiment fragile et puissant qui nous relie tous.

Une diva-marionnette qui hurle l’amour en version mousse, strass et talons.

Retrouvez Hen, drôle de marionnette, moitié diva, moitié rockeur, dans ce nouveau Cabaret Love. À talons, en fourrure, pleine d’énergie, elle vous invite dans son cabaret plein de strass et de ballons en forme de coeur.

Hen parle d’amour, de ce sentiment fragile et puissant qui nous relie tous. Mais peut-on faire confiance à une marionnette en mousse pour parler d’amour ? Venez voir par vous-mêmes !

C’est drôle, décalé, plein de paillettes et complètement débridé.

Hen chante en live, manipulée à vue par Johanny Bert, accompagné par le musicien Cyrille Froger, qui prolongera la soirée avec un moment musical. Un cabaret furieusement libre, qui fait battre le coeur et briller les yeux. .

Rue de la Rosée du Matin Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

A diva-puppet who screams love in foam, rhinestones and heels.

Meet Hen, a funny puppet, half diva, half rocker, in this new Cabaret Love. In heels, in fur, full of energy, she invites you into her cabaret full of rhinestones and heart-shaped balloons.

Hen talks about love, that fragile yet powerful feeling that connects us all.

German :

Eine Diva-Marionette, die die Liebe in Schaum, Strass und Absätzen schreit.

Hen ist eine lustige Marionette, halb Diva, halb Rocker, in diesem neuen Cabaret Love. Auf Absätzen, im Pelz und voller Energie lädt sie Sie in ihr Kabarett voller Strass und herzförmiger Luftballons ein.

Hen spricht von der Liebe, von diesem zerbrechlichen und mächtigen Gefühl, das uns alle verbindet.

Italiano :

Un pupazzo-diva che grida amore con schiuma, strass e tacchi.

Incontrate Hen, un buffo pupazzo, metà diva e metà rocker, in questo nuovo Cabaret Love. Con i tacchi, con la pelliccia, piena di energia, vi invita nel suo cabaret pieno di strass e palloncini a forma di cuore.

Hen parla dell’amore, quel sentimento fragile ma potente che ci unisce tutti.

Espanol :

Una diva-marioneta que grita amor con espuma, pedrería y tacones.

Conozca a Hen, una divertida marioneta, mitad diva, mitad rockera, en este nuevo Cabaret Love. Con tacones, en piel, llena de energía, te invita a su cabaret lleno de pedrería y globos en forma de corazón.

Gallina habla del amor, ese sentimiento frágil pero poderoso que nos conecta a todos.

L’événement CABARET LOVE Nasbinals a été mis à jour le 2025-09-15 par 48-CDT48