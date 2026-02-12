Cabaret Madame ose bashung Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Cabaret Madame ose bashung

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Dans un cabaret explosif, poétique et profondément respectueux, une troupe haute en couleur réinvente l’univers d’Alain Bashung à travers un hommage vibrant mêlant extravagance, sensibilité et réinterprétations audacieuses de ses chansons emblématiques.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Cabaret: Madame dares Bashung

In an explosive, poetic and deeply respectful cabaret, a colorful troupe reinvents the world of Alain Bashung in a vibrant tribute combining extravagance, sensitivity and daring reinterpretations of his iconic songs.

