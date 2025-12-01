[Cabaret] Magic Show Espace Guy de Maupassant Offranville

[Cabaret] Magic Show

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 03:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Terminez l’année 2025 avec une soirée cabaret!

Au programme du Magic Show d’Offranville chanson, magie et grande illusion. Après les numéros de cabaret, profitez d’un DJ Set pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Pour agrémenter votre spectacle, buffet de fruits de mer ou assiettes périgourdines vont sont proposées. Choix à effectuer à la réservation.

Une soirée organisée par Cinéthéact, compagnie de spectacle vivant de la région dieppoise aux artistes talentueux et aux propositions toujours qualitatives! .

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 12 91 15

English : [Cabaret] Magic Show

L’événement [Cabaret] Magic Show Offranville a été mis à jour le 2025-11-26 par Seine-Maritime Attractivité