Cabaret Magique

Mercredi 18 février 2026 à partir de 19h.

Mercredi 25 février 2026 à partir de 19h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – 12.95 EUR

Le spectacle de magie pour toute la famille !

Lors de ces soirées cabarets, les différents magiciens programmés dans la saison et les membres de l’association des Magiciens de Provence se relayeront afin de vous faire découvrir leur univers.



A chaque soirée, il y a un thème



– Mercredi 18 février Magic & Love (à partir de 8 ans)



– Mercredi 25 février Gilles Kapéo (à partir de 10 ans)



Venez vivre en famille cette soirée magique pleine d’humour ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

The magic show for the whole family!

