Cabaret Magique
Mercredi 18 février 2026 à partir de 19h.
Mercredi 25 février 2026 à partir de 19h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12.95 – 12.95 – 12.95 EUR
Début : 2026-02-18 19:00:00
fin : 2026-02-25
2026-02-18 2026-02-25
Le spectacle de magie pour toute la famille !
Lors de ces soirées cabarets, les différents magiciens programmés dans la saison et les membres de l’association des Magiciens de Provence se relayeront afin de vous faire découvrir leur univers.
A chaque soirée, il y a un thème
– Mercredi 18 février Magic & Love (à partir de 8 ans)
– Mercredi 25 février Gilles Kapéo (à partir de 10 ans)
Venez vivre en famille cette soirée magique pleine d’humour ! .
Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr
English :
The magic show for the whole family!
