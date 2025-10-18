Cabaret Marlène Richelieu
Cabaret Marlène Richelieu samedi 18 octobre 2025.
Cabaret Marlène
La Teinturerie Richelieu Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-10-18
2025-10-18
A l’occasion d’Octobre Rose, Le Chant de Circé présente Cabaret Marlène , mêlant théâtre et chansons populaires.
La Teinturerie Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
For Pink October, Le Chant de Circé presents Cabaret Marlène , a blend of theater and popular song.
German :
Anlässlich des Rosa Oktobers präsentiert Le Chant de Circé Cabaret Marlène , eine Mischung aus Theater und Volksliedern.
Italiano :
In occasione dell’Ottobre Rosa, Le Chant de Circé presenta Cabaret Marlène , una miscela di teatro e canzone popolare.
Espanol :
Con motivo del Octubre Rosa, Le Chant de Circé presenta Cabaret Marlène , una mezcla de teatro y canción popular.
