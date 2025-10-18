Cabaret Marlène Richelieu

Cabaret Marlène Richelieu samedi 18 octobre 2025.

Cabaret Marlène

La Teinturerie Richelieu Indre-et-Loire

A l’occasion d’Octobre Rose, Le Chant de Circé présente Cabaret Marlène , mêlant théâtre et chansons populaires.

La Teinturerie Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

For Pink October, Le Chant de Circé presents Cabaret Marlène , a blend of theater and popular song.

German :

Anlässlich des Rosa Oktobers präsentiert Le Chant de Circé Cabaret Marlène , eine Mischung aus Theater und Volksliedern.

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, Le Chant de Circé presenta Cabaret Marlène , una miscela di teatro e canzone popolare.

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, Le Chant de Circé presenta Cabaret Marlène , una mezcla de teatro y canción popular.

