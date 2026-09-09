Cabaret Millésime Les Ateliers du Cinéma Beaune
samedi 10 octobre 2026 · Les Ateliers du Cinéma · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Cabaret Millésime
Les Ateliers du Cinéma 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Bienvenue au Cabaret Millésime : La Cuvée des Étoiles.
Une soirée en deux temps, deux ambiances, une seule promesse : vous faire pétiller jusqu’au bout de la nuit.
1ère partie – La Revue (spectacle assis – 1h15)
Un spectacle immersif mêlant chant, danse, comédie, burlesque et effeuillages… une véritable vendange de talents et d’émotions.
Prosecca en meneuse de revue anime la soirée, présente les artistes et apporte une touche moderne au cabaret.
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans un univers glamour, sensuel et festif.
Durée : 1h15
Placement assis
2ème partie – L’After Dansant Burlesque
Après un entracte, changement d’ambiance…
On pousse les chaises, on monte le son et la piste s’ouvre !
Un after dansant des années 80 à aujourd’hui, rythmé par un DJ set festif et ponctué de performances burlesques.
Même univers artistique, énergie décuplée : ici, tout le monde est debout et prêt à danser.
Ouverture des portes pour la soirée dansante : 21h30
Les billets
Cabaret – Tarif Standard
→ Accès à la revue (placement assis standard) + accès inclus à la soirée dansante
Cabaret – Tarif Front de Scène
→ Placement privilégié au plus près de la scène + accès inclus à la soirée dansante
Soirée Dansante seule
→ Accès uniquement à l’after dansant à partir de 21h30
À vous de choisir votre expérience : immersion totale au plus près de la scène… ou entrée directe sur la piste .
Les Ateliers du Cinéma 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Cabaret Millésime
L’événement Cabaret Millésime Beaune a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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