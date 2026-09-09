Cabaret Millésime Les Ateliers du Cinéma Beaune

samedi 10 octobre 2026 · Les Ateliers du Cinéma · Beaune

Informations pratiques

Beaune

Cabaret Millésime

Les Ateliers du Cinéma 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Bienvenue au Cabaret Millésime : La Cuvée des Étoiles.

Une soirée en deux temps, deux ambiances, une seule promesse : vous faire pétiller jusqu’au bout de la nuit.

1ère partie – La Revue (spectacle assis – 1h15)

Un spectacle immersif mêlant chant, danse, comédie, burlesque et effeuillages… une véritable vendange de talents et d’émotions.

Prosecca en meneuse de revue anime la soirée, présente les artistes et apporte une touche moderne au cabaret.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans un univers glamour, sensuel et festif.

Durée : 1h15

Placement assis

2ème partie – L’After Dansant Burlesque

Après un entracte, changement d’ambiance…

On pousse les chaises, on monte le son et la piste s’ouvre !

Un after dansant des années 80 à aujourd’hui, rythmé par un DJ set festif et ponctué de performances burlesques.

Même univers artistique, énergie décuplée : ici, tout le monde est debout et prêt à danser.

Ouverture des portes pour la soirée dansante : 21h30

Les billets

Cabaret – Tarif Standard

→ Accès à la revue (placement assis standard) + accès inclus à la soirée dansante

Cabaret – Tarif Front de Scène

→ Placement privilégié au plus près de la scène + accès inclus à la soirée dansante

Soirée Dansante seule

→ Accès uniquement à l’after dansant à partir de 21h30

À vous de choisir votre expérience : immersion totale au plus près de la scène… ou entrée directe sur la piste .

Les Ateliers du Cinéma 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cabaret Millésime

L’événement Cabaret Millésime Beaune a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1