Cabaret Monopolis La revue Amour à Loriol Loriol-sur-Drôme

Salle des Fêtes Loriol-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Comme chaque année, l’antenne de Loriol de la Ligue contre le cancer propose à la rentrée un spectacle de cabaret ! Cette fois, découvrez la revue « Amour » du cabaret Monopolis. Une très belle soirée en perspective au profit de la cause.

Salle des Fêtes Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 63 76 ligue.loriol@orange.fr

English :

Like every year, the Loriol branch of the Ligue contre le cancer (League against cancer) is offering a cabaret show at the start of the new school year! This time, discover the « Amour » revue by cabaret Monopolis. It’s sure to be a wonderful evening in aid of the cause.

German :

Wie jedes Jahr bietet die Zweigstelle der Krebsliga in Loriol zu Beginn des Herbstes eine Kabarettvorstellung an! Dieses Mal entdecken Sie die Revue « Amour » des Kabaretts Monopolis. Es erwartet Sie ein sehr schöner Abend zu Gunsten der Sache.

Italiano :

Come ogni anno, la sezione di Loriol della Ligue contre le cancer organizza uno spettacolo di cabaret all’inizio del nuovo anno accademico! Questa volta, scoprite la revue « Amour » del cabaret Monopolis. Una splendida serata a favore della causa.

Espanol :

Como todos los años, la sección de Loriol de la Liga contra el Cáncer organiza un espectáculo de cabaret al comienzo del nuevo curso Esta vez, descubra la revista « Amour » del cabaret Monopolis. Una velada magnífica a beneficio de la causa.

