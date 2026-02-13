Cabaret musical et théâtral, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze

Cabaret musical et théâtral Dimanche 8 mars, 19h00 Espace Pélico – Salle Rohan Gard

Gratuit

Début : 2026-03-08T19:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T19:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:30:00+01:00

Dans le cadre de la journée des droits de la femme.

Espace Pélico – Salle Rohan 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08

Trium Viral, de et avec Viviana Allocco, Elisabeth Gavalda et Tiziana Valentini. Un trio pour une histoire remplie d’anecdotes, de théâtre et de chansons. Humour et fantaisie sont déclinés à l’envie. Chansons Spectacle