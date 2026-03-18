Cabaret Mystères au château, L’union fait la FORS’ce à Fors

35 Rue des Écoles Fors Deux-Sèvres

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-27 2026-03-28

Un week-end entre amis, une boite de jeu mystérieuse… et soudain, tout bascule!!! Plongez dans une ambiance “CLUEDO” grandeur nature.

Nos personnages devront suivre des indices et faire marcher leurs méninges pour s’en sortir.

Une comédie pleine de suspense, de rebondissements et de fous rires… Où rien ne se passe comme prévu.

Nous vous promettons une soirée détente, en famille ou entre amis.

Une soirée mêlant théâtre, sketchs et danses.

L’objectif Récolter des fonds qui seront reversés à l’école de Fors permettant de financer des projets pédagogiques, l’achat de matériels scolaires, ainsi que différentes actions au bénéfice des élèves.

Ouverture des portes à 19h30 début du spectacle à 20h30.

Sur place:

Buvette

Restauration rapide (hot-dogs, paninis)

Confiseries .

35 Rue des Écoles Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 77 17 27

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English : Cabaret Mystères au château, L’union fait la FORS’ce à Fors

L’événement Cabaret Mystères au château, L’union fait la FORS’ce à Fors Fors a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin