Cabaret Salle Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers
Cabaret Salle Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers vendredi 27 mars 2026.
Cabaret
Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27 2026-04-03
Les Fêt’ Art vous proposent leurs soirées Cabaret. Sketchs, chants, danses, tous les acteurs travaillent dur pour vous présenter un spectacle de qualité. .
Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 43 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cabaret
L’événement Cabaret Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-02-15 par OT Bocage Bressuirais