Cabaret Salle Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers

Cabaret

Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-03

Les Fêt’ Art vous proposent leurs soirées Cabaret. Sketchs, chants, danses, tous les acteurs travaillent dur pour vous présenter un spectacle de qualité. .

English : Cabaret

