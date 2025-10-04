Cabaret Offenbach Sillé-le-Guillaume
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe
Cabaret Offenbach par le Choeur d’Orphée
Samedi 04 octobre 2025 à 20h Salle de spectacles Léon Besnardeau
Entrée 12€ .
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 83 64 75
English :
Cabaret Offenbach by Choeur d’Orphée
German :
Offenbach-Kabarett vom Choeur d’Orphée
Italiano :
Cabaret Offenbach del Choeur d’Orphée
Espanol :
Cabaret Offenbach por el Choeur d’Orphée
