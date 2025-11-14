Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CABARET PARISIEN Restaurant l’Arlequin Vieux-Charmont vendredi 14 novembre 2025.

Restaurant l’Arlequin 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs

Début : 2025-11-14 19:00:00
2025-11-14

Les Vendredis de l’Arlequin
Cabaret parisien avec Nataly
à partir de 19h

Réservation conseillée au 03 81 95 41 65   .

Restaurant l’Arlequin 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 41 65 

