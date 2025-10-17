Cabaret Philo : Recoudre ce qui est déchiré, autour d’Albert Camus Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Cabaret Philo : Recoudre ce qui est déchiré, autour d’Albert Camus Patronage Laïque Jules Vallès Paris vendredi 17 octobre 2025.

Cette pièce de théâtre musicale, écrite, créée et interprétée par René Badache, Bruno Subrini et Jean Pierre Weyland est une mise en abîme : il s’agit d’une répétition de deux comédiens sur un plateau, dirigés par un metteur en scène chanteur, habité par la figure tutélaire d’Albert Camus, issu comme lui d’une terre adorée, l’Algérie, «dont on ne guérit pas». Tous les trois sont à la recherche d’une forme théâtrale. Ils vont tour à tour et en vrac, revisiter en jeu et en chanson l’œuvre de Camus en passant, parfois de manière inattendue, de la gravité au burlesque et de la raison à l’absurde, pour en faire une ébullition, un ‘’art de vivre par temps de catastrophe’’.

Tarification de la ville de Paris : (13 € tarif plein & 11€ tarif réduit)

Théâtre | Compagnies ACTIF (Arc en Ciel Théâtre ile de France) et Weyland et compagnie

Le vendredi 17 octobre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

Entrée sur réservation et paiement sur place selon les tarifs de la Ville de Paris (13 € tarif plein & 11€ tarif réduit)

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/cabaret-philo-recoudre-ce-qui-est-dechire-autour-dalbert-camus +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr