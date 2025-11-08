Cabaret Plaisir Burlesque Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 20:00 –

Gratuit : non 12 € 12 € Réservation : structure-troublee.assoconnect.com/collect/description/592390-j-cabaret-plaisir-burlesque-8-novembre-au-nouveau-studio-theatre Adulte

Coproduction : Structure Trouble & Les Dandys production Un cabaret pour célébrer l’étrangeté et entrouvrir ensemble la porte mystérieuse entre le monde des morts et celui des vivants.Le temps d’une soirée entre ombre et crépuscule, nous fêterons les morts, révélerons des secrets, des désirs inavoués et défendues. Des mystères seront dévoilés, mêlant cris et murmures, convulsions et spasmes de plaisir, dans un mélange grisant d’effroi et de sensualité. Strip-tease burlesque, Drag King, Lynsinc, chant, performance et clown seront de la partie.??Avec MC Baby Rock – Camille Rock ; Teddy Proud – Lee Hunebelle ; Queue de Cheval – Jules Bigarréet les stagiaires volontaires Public : adultes Dans le cadre de la Semaine mortelle #1, proposé par le Collectif Grand Dehors. Ouvertures des portes à 20hDébut du show : 20h30Durée : 2h45/3h avec 2 entractes

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://structure-troublee.assoconnect.com/collect/description/592390-j-cabaret-plaisir-burlesque-8-novembre-au-nouveau-studio-theatre