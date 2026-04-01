Cabaret Salle des fêtes de Plazac Plazac
Cabaret Salle des fêtes de Plazac Plazac samedi 25 avril 2026.
Plazac
Cabaret
Salle des fêtes de Plazac 1 All. des Prunus Plazac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
18h30 cabaret pour petits et grands. 19h30 repas (rougail saucisse et curry végé). 20h30 Al tropo (théâtre d’improvisation). Entrée à prix libre
Venez partager les moments unique d’une soirée CABARET en 3 temps…
Avec des rires, de la musique de la vie de nos villages, du miam-miam, des enfants qui pétillent, de la danse, des adultes au nez rouge, des acrobaties, du glou-glou… et vous!
18h30: le SHOW PATATE cabaret pour petits et grands enfants
19h30: REPAS Rougail saucisse & curry végé
20h30: AL TROPO Théâtre d’impro .
Salle des fêtes de Plazac 1 All. des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ape.lesloupiots@gmail.com
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English : Cabaret
6:30pm: cabaret for young and old. 7:30pm: meal (sausage rougail and veggie curry). 8:30pm: Al tropo (improv theater). Free admission
L’événement Cabaret Plazac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère