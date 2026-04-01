Cabaret Salle des fêtes de Plazac Plazac

Plazac

Cabaret

Salle des fêtes de Plazac 1 All. des Prunus Plazac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

18h30 cabaret pour petits et grands. 19h30 repas (rougail saucisse et curry végé). 20h30 Al tropo (théâtre d’improvisation). Entrée à prix libre

Venez partager les moments unique d’une soirée CABARET en 3 temps…

Avec des rires, de la musique de la vie de nos villages, du miam-miam, des enfants qui pétillent, de la danse, des adultes au nez rouge, des acrobaties, du glou-glou… et vous!

18h30: le SHOW PATATE cabaret pour petits et grands enfants

19h30: REPAS Rougail saucisse & curry végé

20h30: AL TROPO Théâtre d’impro .

Salle des fêtes de Plazac 1 All. des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ape.lesloupiots@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cabaret

6:30pm: cabaret for young and old. 7:30pm: meal (sausage rougail and veggie curry). 8:30pm: Al tropo (improv theater). Free admission

L’événement Cabaret Plazac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère