Cabaret poétique Quand le temps est à l’orage Perrusson

Cabaret poétique Quand le temps est à l’orage

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Début : 2026-02-08 16:00:00

Adaptation des textes de Gaston Couté par Anne Luneau et Philippe Marchant.

Le spectacle éclaire d’une poésie singulière un propos qui résonne en chacun regard acéré sur nos institutions, la condition des Femmes, l’absurdité de la guerre, les mesquineries du quotidien, le plaisir de vivre simplement et pleinement. Entre permanence et fulgurance, les mots du poète Gaston Couté alternent avec ceux du chansonnier pour dire la vie d’un siècle pas si loin du nôtre.

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 66 77 56 74 lespetitsdesordres@gmail.com

English :

Adaptation of Gaston Couté’s texts by Anne Luneau and Philippe Marchant.

The words of the poet Gaston Couté alternate with those of the chansonnier to describe the life of a century not so far from our own: the condition of women, the absurdity of war, the pleasure of living…

