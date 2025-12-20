CABARET PRETTY LEGS – Cabaret Pretty Legs – Tictac Show – CABARET PRETTY LEGS Ponts

CABARET PRETTY LEGS – Cabaret Pretty Legs – Tictac Show Début : 2026-01-24 à 19:00. Tarif : – euros.

CABARET PRETTY LEGS – TICTAC SHOWLe Spectacle CABARET « Tictac Show !» sur le thème du temps vous sera proposé en plusieurs parties, entre les plats… Plumes, Strass et Paillettes seront au rendez-vous ! Un tour du monde des plus beaux casinos vous sera proposé… Magie, Chants, Numéros visuels et Chorégraphies féériques pour une immersion unique dans l’enfer du jeu !La soirée se terminera sur la piste de danse avec notre DJ.Nous vous proposons deux menus au choix :

CABARET PRETTY LEGS 34 AUBIGNY 50300 Ponts 50