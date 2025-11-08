Cabaret Prévert La Mégisserie Saint-Junien

Cabaret Prévert

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Champ Libre à Saint-Junien vous convie à entrez dans l’univers chaleureux et malicieux de Camille Voyenne et François Copin, deux comédiens complices qui revisitent à leur façon l’esprit cabaret ! Entre chansons, extraits de films, poèmes et anecdotes, laissez-vous emporter par un tourbillon d’émotions, d’humour et de tendresse, où Jacques Prévert est célébré comme il se doit avec liberté, fantaisie et insolence.

Un moment de partage poétique, populaire et joyeux, ponctué d’une dégustation de vin pour prolonger le plaisir.

Avant et après le spectacle, régalez-vous autour d’un repas convivial planches de charcuterie, fromages, soupe maison et dessert.

Réservation conseillée .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

