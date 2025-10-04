Cabaret Pujols
Cabaret Pujols samedi 4 octobre 2025.
Cabaret
Salle du Palay Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Soirée anniversaire pour fêter les 65 ans de l’association Les Amis de Pujols.
Renseignements par téléphone ou sur le site suivant www.amis-pujols47.com.
Sur réservation.
Salle du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 02 46
English : Cabaret
Anniversary evening to celebrate the 65th anniversary of the association Les Amis de Pujols.
Information by phone or at www.amis-pujols47.com.
Reservations required.
German : Cabaret
Jubiläumsabend zur Feier des 65-jährigen Bestehens des Vereins Les Amis de Pujols.
Informationen per Telefon oder auf folgender Website: www.amis-pujols47.com.
Mit Reservierung.
Italiano :
Serata di anniversario per celebrare il 65° anniversario dell’associazione Les Amis de Pujols.
Informazioni telefoniche o sul sito web: www.amis-pujols47.com.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Cabaret
Velada de aniversario para celebrar el 65 aniversario de la asociación Les Amis de Pujols.
Información por teléfono o en la siguiente página web: www.amis-pujols47.com.
Reserva obligatoria.
L’événement Cabaret Pujols a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot