Cabaret Pujols

Cabaret Pujols samedi 4 octobre 2025.

Cabaret

Salle du Palay Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Soirée anniversaire pour fêter les 65 ans de l’association Les Amis de Pujols.

Renseignements par téléphone ou sur le site suivant www.amis-pujols47.com.

Sur réservation.

Soirée anniversaire pour fêter les 65 ans de l’association Les Amis de Pujols.

Renseignements par téléphone ou sur le site suivant www.amis-pujols47.com.

Sur réservation. .

Salle du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 02 46

English : Cabaret

Anniversary evening to celebrate the 65th anniversary of the association Les Amis de Pujols.

Information by phone or at www.amis-pujols47.com.

Reservations required.

German : Cabaret

Jubiläumsabend zur Feier des 65-jährigen Bestehens des Vereins Les Amis de Pujols.

Informationen per Telefon oder auf folgender Website: www.amis-pujols47.com.

Mit Reservierung.

Italiano :

Serata di anniversario per celebrare il 65° anniversario dell’associazione Les Amis de Pujols.

Informazioni telefoniche o sul sito web: www.amis-pujols47.com.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Cabaret

Velada de aniversario para celebrar el 65 aniversario de la asociación Les Amis de Pujols.

Información por teléfono o en la siguiente página web: www.amis-pujols47.com.

Reserva obligatoria.

L’événement Cabaret Pujols a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot