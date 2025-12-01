CABARET QUEER HISTORY Amélie-les-Bains-Palalda

CABARET QUEER HISTORY

Chapelle Saint Valentin Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

2025-12-26 20:30:00

2025-12-26

L’ Association Corps Articulés en partenariat avec la Mairie d’Amélie les Bains présentent un grand spectacle de Cabaret le 26 et 27 décembre.

Chapelle Saint Valentin Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 69 22 94 95

English :

The Association Corps Articulés, in partnership with the Mairie d’Amélie les Bains, presents a major Cabaret show on December 26 and 27.

German :

Die Association Corps Articulés präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Amélie les Bains am 26. und 27. Dezember eine große Cabaret-Show.

Italiano :

L’Association Corps Articulés, in collaborazione con il Comune di Amélie les Bains, presenterà uno spettacolo di cabaret il 26 e 27 dicembre.

Espanol :

La Asociación Corps Articulés, en colaboración con el Ayuntamiento de Amélie les Bains, presentará un espectáculo de Cabaret los días 26 y 27 de diciembre.

