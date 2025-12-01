CABARET QUEER HISTORY Amélie-les-Bains-Palalda
Chapelle Saint Valentin Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 25 – 25 – 25
Début : 2025-12-26 20:30:00
fin : 2025-12-27
2025-12-26
L’ Association Corps Articulés en partenariat avec la Mairie d’Amélie les Bains présentent un grand spectacle de Cabaret le 26 et 27 décembre.
Chapelle Saint Valentin Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 69 22 94 95
English :
The Association Corps Articulés, in partnership with the Mairie d’Amélie les Bains, presents a major Cabaret show on December 26 and 27.
German :
Die Association Corps Articulés präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Amélie les Bains am 26. und 27. Dezember eine große Cabaret-Show.
Italiano :
L’Association Corps Articulés, in collaborazione con il Comune di Amélie les Bains, presenterà uno spettacolo di cabaret il 26 e 27 dicembre.
Espanol :
La Asociación Corps Articulés, en colaboración con el Ayuntamiento de Amélie les Bains, presentará un espectáculo de Cabaret los días 26 y 27 de diciembre.
