Cabaret Revue d’époque des 10 pays emblématiques Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

Cabaret Revue d’époque des 10 pays emblématiques

Route de Pouancé Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 15:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Cabaret-spectacle de danses et musique du monde le 14 Novembre 2025

La troupe EMPIRE vous invite à une revue exceptionnelle, un véritable voyage à travers les cultures de dix pays emblématiques.

Vous découvrirez la France avec un French Cancan spectaculaire, accompagné des classiques. L’Italie sera à l’honneur. La Grèce vous enchantera avec son Zirtaki. L’Espagne vibrera au rythme intense du flamenco. L’Argentine vous transportera avec la passion du tango, tandis que l’Autriche vous enivrera avec les valses de Vienne. L’Amérique brillera, sans oublier des surprises comme la Samba brésilienne !

Ce spectacle unique mettra en lumière les plus belles chansons et danses traditionnelles, sublimées par une touche de charme, d’élégance et de passion.

Porté par une troupe d’artistes talentueux, ce moment promet d’être une véritable parenthèse enchantée, remplie de sourires et de plaisirs inoubliables, l’ensemble vous émerveillera avec des performances, à la guitare basse, à la batterie, au violon, aux claviers (piano), à l’accordéon (avec participation du public) et à la trompette.

Sur scène, une douzaine de danseurs, danseuses accompagnés d’un chanteur et

d’une chanteuse, vêtus de costumes flamboyants ornés de plumes ou aux couleurs éclatantes, interpréteront les grands classiques du répertoire populaire.

Préparez-vous pour un après-midi festif et éclatant, où vous serez ébloui par un spectacle vibrant et haut en couleur. .

Route de Pouancé Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr

English :

World music and dance cabaret show on November 14, 2025

German :

Kabarett-Show mit Tänzen und Musik aus aller Welt am 14. November 2025

Italiano :

Spettacolo di cabaret con musiche e danze del mondo il 14 novembre 2025

Espanol :

Espectáculo de cabaret con músicas y danzas del mundo el 14 de noviembre de 2025

