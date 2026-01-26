Cabaret Salle des fêtes Saint-Thuriau

Cabaret

Salle des fêtes Rue de la mairie Saint-Thuriau Morbihan

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Dîner spectacle avec la participation de Roy Nevers, peinture sur tableau.

Informations et réservations par téléphone ou mail.

Salle des fêtes Rue de la mairie Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 6 69 39 54 32

